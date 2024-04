Crevalcore: Cerimonia del 25 aprile nel 79° anniversario della Festa nazionale della Liberazione d’Italia

Giovedì 25 aprile 2024 Crevalcore ricorda la Festa della Liberazione con il tradizionale programma di commemorazioni ed eventi celebrativi.

Il programma prende il via dalle ore 8,20 con la deposizione delle corone commemorative e delle benedizioni nel capoluogo e nelle frazioni di Galeazza, Palata Pepoli, Caselle e Bevilacqua.

Alle ore 10,15, presso Piazza Malpighi, si terrà il consueto Concerto del Corpo Bandistico “Pietro Mascagni” e al termine Giorgio Guidetti, Presidente AVIS di Crevalcore, premierà i donatori Avis Benemeriti.

Alle ore 11,00, sempre in Piazza Malpighi seguiranno i saluti istituzionali con il sindaco di Crevalcore e gli interventi di Pietro Patalino, Presidente dell’A.N.P.I. Sez. Crevalcore e di Pietro Calzati, Partigiano crevalcorese. A concludere l’intervento, per la prima volta, di Monica Matassini, rappresentante di Mediterranea Saving Humans di Bologna.

Hanno assicurato la propria presenza le Autorità Religiose, Civili, Militari, il gruppo di Carabinieri in congedo di Crevalcore, un gruppo di Veterani del Corpo dei Bersaglieri, le Associazioni Partigiane combattentistiche e del Volontariato, precedute dal Corpo Bandistico “Pietro Mascagni”

La giornata si concluderà presso il Parco sportivo Armando Sarti, dalle ore 15,00 alle ore 21,00 con “ La Libertà in concerto”, musica dal vivo. L’evento è organizzato da A.N.P.I. Sez. Crevalcore ed è ad ingresso libero.

La Torre Campanaria sarà illuminata dal Tricolore fino al 2 maggio.

