Il secondo “Weekend Verde” di Calderara

Calderara di Reno vivrà da venerdì 17 a domenica 19 maggio il suo secondo Weekend Verde. Dopo la sperimentazione del 2023, che lo scorso settembre aveva visto oltre 500 persone presenti agli eventi e alle iniziative diffusi sul territorio, riecco la 3 giorni dedicata al gusto, al divertimento e all’esplorazione delle peculiarità di Calderara, in veste stavolta primaverile. L’evento, pensato per valorizzare il settore agricolo, florovivaistico e agrituristico, è organizzato dal Comune con il contributo di LegaCoop Agroalimentare Nord Italia, C.I.A. Agricoltori Italiani Emilia Centro e Coldiretti Bologna. Laboratori, degustazioni, musica, sport, prodotti, aperitivi saranno anche quest’anno il menu di un fine settimana all’insegna della natura tra agriturismi, aziende agricole, b&b: 11 appuntamenti per tutte le età e tutti i palati alla scoperta delle realtà più belle e vive del territorio.

Torna così un evento importante per l’Amministrazione Comunale, che incarna diversi valori del suo programma di mandato: la promozione della città e del suo territorio; la valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali nel campo agroalimentare, florovivaistico e agrituristico; la partecipazione della comunità ad eventi di conoscenza del territorio; la volontà del settore di uscire definitivamente dalla crisi che lo ha colpito di recente.

Tutti gli appuntamenti e gli eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web e sui social del Comune. La partecipazione alle attività ludiche e alle performance artistiche sarà libera e gratuita, mentre degustazioni e aperitivi saranno a pagamento. In caso di maltempo gli eventi all’aperto saranno annullati.

