Persiceto: trasferimento attività da plesso “Mameli” a “Romagnoli”

Da lunedì 10 giugno tutte le attività ordinarie e straordinarie dell’Istituto comprensivo 2 San Giovanni in Persiceto generalmente svolte nel plesso “Mameli” saranno trasferite nel plesso “Romagnoli”, in via Rodari 22, fino all’inizio del prossimo anno scolastico.

Durante i mesi estivi l’edificio della scuola “Mameli”, in via Malpighi 2, sarà interessato da lavori di adeguamento sismico.

Nello specifico, verranno trasferite le seguenti attività:

attività amministrative della Segreteria e degli Uffici di Dirigenza

attività ordinaria degli Esami di Stato, sia per la Scuola secondaria di primo grado che per il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti)

attività straordinarie dei percorsi Stem per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado

ogni altra attività che dovesse rendersi necessaria.

Si invita a visitare con frequenza il sito web www.icpersiceto.it per tenersi aggiornati su altre eventuali comunicazioni.

