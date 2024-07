Bologna Fashion Festival, entro il 10 luglio le candidature alla prima edizione

Dal 12 al 14 settembre si terrà la prima edizione del Bologna Fashion Festival (BFF), evento che celebra la moda italiana, caratterizzata da un’impronta di qualità, autenticità e innovazione. Tutto il mondo legato alla moda – aziende, negozi, scuole, università, associazioni, comitati, start up, designer, brand, istituti di moda, artigiani, artisti, creativi, professionisti – sono invitati a presentare idee per iniziative che riflettano i valori di qualità, autenticità e innovazione e che promuovano il Made in Italy tra cui sfilate, esposizioni artistiche, workshop o altri progetti perarricchire il calendario del festival contribuendo a trasformare Bologna in un punto di riferimento per la moda a livello internazionale. C’è tempo fino al 10 luglio 2024 per presentare le proposte di partecipazione tramite la Call for Proposal sul sito www.bolognafashionfestival.it dove sono presenti tutti i dettagli relativi al BFF, i criteri di ammissione per gli eventi e il format da compilare per l’iscrizione.

Attraverso sfilate di moda, convegni, eventi e una “Notte Bianca”, il festival trasformerà il centro di Bologna in un palcoscenico diffuso di moda e cultura.

BFF è promosso da Centergross, il più grande polo europeo del Pronto Moda, e Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, con il contributo della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna, con il Patrocinio delle associazioni di categoria Confcommercio Ascom Bologna e Federmoda Bologna, Confesercenti Bologna, Confindustria Emilia AREA Centro, CNA Bologna, Confartigianato Bologna. Il Festival si configura come un potente catalizzatore che alla moda unisce cultura, arte, economia e turismo, trasformando la città in un epicentro di tendenze innovative e sostenibili. Con il BFF, Centergross non solo celebra le eccellenze del settore moda, ma rafforza anche il legame intrinseco tra la creatività locale e il contesto globale, promuovendo Bologna come destinazione di primo piano nel panorama internazionale della moda.

Città metropolitana e Comune di Bologna stanno supportando il Centergross nella realizzazione del BFF e, in particolare, la call for proposal è stata condivisa nell’ambito del gruppo di lavoro “Centergross” istituito nel percorso del Tavolo di Ripresa metropolitano. Il Tavolo di Ripresa Economica è il luogo di confronto e di monitoraggio delle dinamiche economiche e occupazionali metropolitane, coinvolgendo Città metropolitana con il Comune di Bologna, gli altri Enti territoriali, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, Sindacati.

Candida il tuo progetto compilando il form

Le proposte dovranno essere affini con il tema della moda in senso trasversale, esplorando non solo gli aspetti tradizionalmente associati all’abbigliamento e agli accessori, ma anche le connessioni della moda con l’arte, la storia, la tecnologia, la sostenibilità, il food, il design, l’automotive, il cinema, la musica, la formazione, la cultura e il Made in Italy.

Le iniziative dovranno promuovere prodotti o servizi integralmente Made in Italy, valorizzando la qualità, l’artigianalità e l’innovazione che caratterizzano il brand Italia nel mondo della moda. Dovranno inoltre essere in grado di raccontare le storie dietro i marchi, i designer e gli artigiani italiani e, auspicabilmente, bolognesi.

Gli eventi devono infine essere organizzati in maniera autonoma dai soggetti promotori.

