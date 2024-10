Allerta meteo: apertura del COC a Calderara di Reno

A seguito delle abbondanti precipitazioni, specialmente in Appennino, che si protrarranno anche nei prossimi giorni ed in considerazione del passaggio di importanti piene sul territorio, in particolare del Fiume Reno con livello oltre soglia 3 e, quindi, con potenziali criticità idrauliche, ho appena firmato ordinanza di apertura del Coc (Centro Operativo Comunale) composto da Sindaco, Carabinieri, Protezione Civile Calderara, Polizia Locale, Responsabile Urbanistica, Sviluppo Territorio, Responsabile Infrastrutture per Il Territorio, Responsabile Anagrafe e Ufficio Comunicazione.

Per qualsiasi informazione o segnalazione è stato istituito il numero di telefono 3297509620, reperibile 24 ore su 24.

Seguiranno aggiornamenti.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone