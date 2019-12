Crevalcore, annullata la Corrida di San Silvestro

Martedì 31 dicembre non ci sarà la Corrida non competitiva di San Silvestro a Crevalcore.

Domenica 5 gennaio non ci sarà il Trofeo G.Dozza non competitivo (Coop San Ruffillo).

In sostituzione di quest’ultima la Podistica Lippo-Calderara ed il comitato organizzativo della Maratona di Crevalcore organizzano a Crevalcore per domenica 5 gennaio 2020 “1a FAMILY RUN & DOG MARATHON” con partenza alle ore 9,00 dalla Palestra Comunale di Crevalcore.



Info/iscrizioni 338.9348361 lunaveloce@outlook.it

gli organizzatori