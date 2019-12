Decima: il Fantateatro legge “La Regina Carciofona”

Sabato 28 dicembre, ore 16.30

Centro Civico, via Cento 157/d

San Matteo della Decima

“La Regina Carciofona”

Lettura per bambini a cura della Compagnia Fantateatro.

Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca discussione tra i due regni scoppia un’ inutile guerra a suon di frutta e verdura. L’intelligenza e la tolleranza riusciranno però a far tornare la pace e a insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici.

comunepersiceto.it