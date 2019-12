EX RAZZABONI, PICCININI (M5S): “BORGONZONI CAMPIONESSA MONDIALE DEL RICICLO IDEE ALTRUI. DISCARICA BONIFICATA SOLO GRAZIE AL LAVORO DEL MOVIMENTO 5 STELLE”

Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, replica alle affermazioni di Lucia Borgonzoni sull’ex discarica Razzaboni di San Giovanni in Persiceto.

“Dopo cinque anni di assoluto silenzio della Lega in Assemblea Legislativa e il nulla cosmico da quanto è diventata parlamentare, oggi Lucia Borgonzoni scopre lo scempio dell’ex discarica Razzaboni. Peccato che cominci ad interessarsi a questo caso soltanto quando il sito è stato completamente, e finalmente, bonificato solo grazie all’interesse e al pressing costante del MoVimento 5 Stelle sulla Regione”. È quanto sostiene Silvia Piccinini, consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, riguardo alle recenti dichiarazioni di Lucia Borgonzoni riguardo al caso dell’ex discarica Razzaboni di San Giovanni in Persiceto. “Le sue sono dichiarazioni ridicole e fuori tempo massimo: siamo stati gli unici, fin dal 2015, a presentare interrogazioni, accessi agli atti, risoluzioni, a richiedere sopralluoghi a partecipare ad assemblee pubbliche e addirittura a depositare un esposto alla Corte dei conti, per denunciare il colpevole immobilismo della Regione su questa discarica per la quale per anni abbiamo pagato multe salatissime all’Europa – aggiunge Piccinini – Chiunque oggi può controllare sulla banca dati dell’Assemblea Legislativa quanto lavoro abbia fatto la Lega sull’ex Razzaboni in questi ultimi 5 anni per rendersi conto del loro totale menefreghismo verso questo problema, visto che gli atti presentati o gli interventi in Aula sono stati la bellezza di… zero! Zero assoluto. Così come nullo è stato il loro interesse verso gli altri temi che riguardano l’ambiente. Le verità è che nelle ultime settimane la Borgonzoni sta cercando in tutti i modi di fingersi attenta ai temi ambientali riuscendo però soltanto nell’impresa di diventare campionessa mondiale del riciclo di temi e proposte altrui, soprattutto del MoVimento 5 Stelle. Gli elettori però, soprattutto i cittadini di San Giovanni in Persiceto che per anni sono stati costretti a convivere con un problema ecologico di grande rilevanza, non si faranno ingannare da chi sta raccontando solo bugie e bufale”.

Ufficio stampa gruppo M5S Regione Emilia-Romagna