Domenica 29 dicembre in Piazza F. Mezzacasa (di fronte alla Chiesa) a San Matteo Decima, dalle ore 9 alle ore 12.30, si raccolgono le firme per l’abolizione dei botti e dei fuochi pirotecnici.

Per dire basta agli incidenti sull’uso dei botti, per salvaguardare la salute degli animali e per l’ambiente!

