Il Sindaco di Persiceto sul taglio del presidio dei Carabinieri a Decima

In relazione alla decisione del governo di ridurre le caserme “minori” tra cui anche quella di Decima, ci tengo a rassicurare i cittadini sul fatto che l’amministrazione non ha intenzione di stare alla finestra e aspettare passivamente gli eventi. Oltre a sentirmi quotidianamente con i comandanti dei presidi locali dell’Arma, ieri mi sono incontrato con il Colonnello Pierluigi Solazzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri con cui abbiamo preso appuntamento per i primi di gennaio con il Prefetto di Bologna per trovare una soluzione a questa vera e propria follia. Il 30/12 ho convocato una conferenza capigruppo per coinvolgere anche il consiglio comunale e a gennaio convocheremo un incontro pubblico a Decima per informare i cittadini degli sviluppi di questa delicata questione che mi auguro possa trovare una sua soluzione anche grazie all’impegno di tutti gli attori politici che hanno a cuore la sicurezza del nostro territorio.

Ora non è il momento delle strumentalizzazioni o delle passerelle pre elettorali. Ora è il momento di fare fronte comune per difendere la nostra caserma.

dalla pagina Fb di Lorenzo Pellegatti – Sindaco di San Giovanni in Persiceto