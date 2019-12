All’imprenditore Horacio R. Pagani la cittadinanza onoraria del Comune di Sant’Agata

Un giorno importante per la comunità santagatese che oggi celebra l’imprenditore Horacio Raul Pagani, insignito dall’Amministrazione Comunale Cittadino Onorario di Sant’Agata Bolognese.

Pagani ha risieduto nel nostro Comune per 13 anni e qui ha iniziato a progettare le sue favolose autovetture, territorio al quale è rimasto fortemente legato.

Pagani al quale si deve il merito, sia di aver saputo creare e valorizzare con il proprio brand automobilistico il “made in Italy” nel mondo, sia per gli innovativi contributi allo sviluppo e all’utilizzo di nuovi materiali nel settore motoristico.

dalla pagina Fb Giuseppe Vicinelli Sindaco