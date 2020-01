A Crevalcore “Lolita” con Paolo Calabresi

Mercoledì 15 gennaio, ore 21

Auditorium 1 maggio, via caduti di via fani

Crevalcore

“Lolita” di Vladimir Nabokov con Paolo Calabresi

Lolita, il più noto romanzo di Nabokov, pubblicato nel 1955 e subito elevato a classico. La sua celebre riduzione cinematografica per la regia di Stanley Kubrick ha contribuito a imprimere nell’immaginario mondiale l’immagine della piccola e maliziosa Dolores Haze, detta Lolita. Paolo Calabresi affronta la lettura di ampi stralci del romanzo insistendo sulla vicenda personale di Humbert Humbert, il pedofilo, l’uomo dedito a mille sotterfugi per impadronirsi del corpo e della mente di Lolita. Una vicenda che appare come diario di una redenzione impossibile, tra automobili, tristi motel, dolciumi e canzonette. Un viaggio e una fuga senza speranza, con la colonna sonora originale di Violetta Zironi che, lanciata da X-Factor nel 2013, ha raggiunto un notevole successo all’estero.

Biglietteria:

www.vivaticket.it

oppure

presso l’Area Servizi Culturali,Via Candia, 385/A (Centro Musicale Melò) – Crevalcore, martedì e sabato dalle ore 9.00 alle 12.00 Tel. 051 988558.

La sera dello spettacolo dalle ore 20.00 c/o Auditorium – cell. 334 140 6765

Prezzi

Intero 19,00 €

Ridotto soci Coop 17,00 €

Ridotto età

(minori di 30, maggiori di 65 anni) 15,00 €

Minorenni di Crevalcore 1,00 €

Riduzione chilometrica dal 20% al 30% su biglietto intero (per chi abita a più di 20 km, in base alla distanza)