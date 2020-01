Aggredito un operatore della Pubblica Assistenza di Crevalcore

Nessuno tocchi Ippocrate

In questo ultimo periodo possiamo leggere nelle varie testate giornalistiche, aggressioni ad infermieri, medici, operatori, nei PS e ambulanze, un po’ in tutta Italia.

Ieri sera è capitato anche a noi.

L’equipaggio della Crevalcore24 inviata dalla C.O. 118 Emilia Est su un servizio in strada è stato aggredito dallo stesso utente. Mentre un nostro collaboratore stava compilando la scheda del rifiuto servizio, è stato colpito violentemente. Il referto dopo gli esami accerta frattura del setto nasale e zigomo con 25 giorni di prognosi.

Crediamo fermamente che questi gesti, a prescindere, siano di quanto più deplorevole ci possa essere.

Al nostro collaboratore va tutto il nostro affetto e gli auguri per una pronta guarigione.



Il Presidente

Di Girolamo Giovanni