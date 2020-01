Bologna. Bernini (FI): “Calvario di 19 ore al Pronto soccorso, è questa la sanità di Bonaccini?”

L’odissea di 19 ore al Pronto soccorso del Maggiore, vissuta da una donna nei giorni scorsi, è l’ennesima dimostrazione che, nel sistema sanitario regionale, c’è evidentemente qualcosa che non va. Medici, operatori, infermieri, che non hanno alcuna responsabilità nella vicenda, sono i veri eroi del quotidiano, lavorando sempre più spesso in situazioni di grande tensione, dovute al sovraffollamento dei Pronto soccorso. Sul tema dell’emergenza esiste un problema cronico mai affrontato seriamente dalla Regione Emilia-Romagna. Le case della salute che dovevano servire per decongestionare i pronto soccorso non sono mai davvero partite se non nei servizi minimi, la carenza di medici e operatori determina spesso l’impossibilità del sistema di reagire davanti a situazioni di sovraffollamento che non possono essere considerate eccezionali, ma praticamente la norma. Bonaccini parli anche di questo ogni tanto e delle precise responsabilità della politica su questi aspetti. Il 26 gennaio è vicino e il centrodestra saprà affrontare questi problemi, in caso di vittoria, con determinazione e coraggio.

Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia