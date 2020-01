Fino al 31 gennaio candidature aperte per i progetti di innovazione sociale di Insieme per il Lavoro

Fino al 31 gennaio è possibile candidarsi al percorso “Progetti di Innovazione Sociale” di Insieme per il Lavoro. L’accompagnamento personalizzato che mette a disposizione una serie di strumenti strategici per sostenere le idee imprenditoriali a finalità sociale nel territorio della città metropolitana. Insieme per il Lavoro agevola questi percorsi costruendo assieme all’organizzazione che si candida il percorso di sviluppo o creazione d’impresa ed offrendo specifica formazione e accesso al credito sociale.

FASE 1 | accompagnamento strategico

Percorso personalizzato a cura di Social Seed secondo l’approccio e la metodologia del service design. Durata due mesi.

FASE 2 | selezione e attivazione strumenti

Presentazione ai Comitati di Insieme per il Lavoro delle richieste specifiche e del budget di progetto al fine di valutare l’attivazione degli strumenti più adeguati (credito sociale, finanziamento a fondo perduto, supporto nella selezione o copertura economica per inserimento tramite stage di un beneficiario di IXL)

FASE 3 | finanziamento e monitoraggio

Erogato il finanziamento viene attivato un percorso di monitoraggio per sei mesi.

La candidatura è aperta sino al 31 Gennaio 2020.

Entro il 15 febbraio verranno selezionati e contattati i progetti che potranno accedere al percorso di accompagnamento.

