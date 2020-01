Gli appuntamenti con la Befana ad Anzola dell’Emilia

Lunedì 6 gennaio

alle ore 9.30 alle Notti di Cabiria

“Festa tradizionale della Befana” a cura della Pro Loco di Anzola Emilia e dell’Amministrazione comunale in collaborazione e con il sostegno della Coop Casa del Popolo, del Centro Culturale Anzolese. Con We4Family, D&M ARTElier, Avis – sez. Anzola.

Ad apertura della festa, l’esibizione del Corpo Bandistico Anzolese.

Spettacolo di clownerie: “Album di Vaniglia” del Teatro in Trambusto rivolto a bambini e adulti di ogni età.

A seguire arriverà la Befana con un dono per tutti i bambini!

Panini, pizzette, tigelle, cioccolata calda, befanine di cioccolato dell’Avis. I doni sono offerti da Conad.

Alle ore 15, alla Badia di Santa Maria in Strada, grande festa dei bimbi: spettacolo del mago e del maghetto, e arrivo della Befana con le sue calze con l’AVIS. Seguirà l’estrazione dei premi della Lotteria della Befana 2019. Alle ore 18, Epifania della Parrocchia dei Ss Pietro e Paolo.

“Sacra rappresentazione” a cura dei bambini del catechismo. Spettacolo itinerante da piazza Giovanni XXIII alla Chiesa parrocchiale. dalla pagina Fb del Comune di Anzola