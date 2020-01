La Befana a Crevalcore e frazioni

4 gennaio – Caselle

Ore 20 presso il Circolo Arci “i Burattini di Mattia” – ore 21 Befana dei Bambini e Dono della Calza e Falo’ della befana

5 gennaio – Crevalcore

ore 14,30 Cinema Teatro Verdi Proiezione gratuita del Film “Il piccolo Yeti”

Ore 16,00 a Porta Bologna arriva la Befana! In corteo, con la nostra Banda cittadina “P. Mascagni”, la Befana raggiungerà la Casa di Riposo, poi percorrendo via San Martino raggiungerà Piazza Malpighi dove avverrà il Dono della Calza (con il contributo di alcuni Centri Odontoiatrici crevalcoresi) e l’estrazione della Lotteria della Befana! Stand Gastronomico con gnocco fritto e Vin brulè. Dopo, la Befana raggiungerà l’area ex moduli su via Persicetana per il tradizione Falò della Vecchia!

5 gennaio – Galeazza

Ore 19,30 a Galeazza di Crevalcore : “Festa Insieme” Befana dei Bambini e Dono della Calza

6 gennaio – Bolognina

Ore 16 nel Parco di via Bottazzo ore 16.30 “Brusa La Vecia” Merenda della Befana, animazione per i bambini e distribuzione della calza

6 gennaio – Bevilacqua

Presso il campo sportivo e Palasagre. Ore 16:30 Premiazione del concorso “il presepe di casa” Ore 18:00 Rogo della befana con spettacolo pirotecnico. A seguire vin brulè e distribuzione delle calze.

6 gennaio – Palata Pepoli

Presso il circolo MCL ore 15.30 proiezione film per bambini a seguire merenda, vin brute’ e gnocchi fritti. Calza golosa per tutti i bambini e gran finale con rogo della befana

