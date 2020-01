Musica americana con i “Westbound Taxi” al Café de la Paix di Bologna

Il sound e la poesia di Bob Dylan, Neil Young, Janis Joplin, Simon and Garfunkell, Joni Mitchell, Crosby Still Nash and Young e gli Eagles.

I grandi e mitici cantautori della West Coast americana interpretati da i “Westbound Taxi” ovvero Giada Olivia (voce) e Dario Coriale a chitarra, armoniche e cori.

La stagione dei concerti del Café de la Paix (via Collegio di Spagna 5) prevede per domenica 26 gennaio (ore 19) questo concerto che porta la migliore musica degli Stati Uniti. Grandi classici reinterpretati dalla coppia di base a Bologna.

Concerto con aperitivo 9 euro. Possibilità di prenotazione tavolo allo 051 2750233.

Gian Basilio Nieddu