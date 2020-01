Persiceto: lavori in corso su via Roma

Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione del marciapiede in via Roma, compreso tra l’intersezione con le vie Gornia/Matteotti e piazza Carducci. Da lunedì 13 gennaio il cantiere proseguirà con il ripristino del passaggio pedonale all’incrocio tra via Roma e viale Pupini, comportando alcune modifiche alla viabilità fino a venerdì 31 gennaio.

Fino al 13 gennaio il cantiere occuperà soltanto il marciapiede su via Roma, comportando un restringimento della carreggiata ma senza deviazioni o chiusure al traffico.

Da lunedì 13 a venerdì 31 gennaio sarà avviato il cantiere per la realizzazione del passaggio pedonale, con conseguente chiusura e divieto di transito del tratto di viale Pupini compreso tra piazza Carducci e via Roma: i veicoli provenienti da via Roma avranno l’obbligo di proseguire dritto all’intersezione con viale Pupini; i veicoli provenienti da via Mazzini o viale Pupini non potranno transitare nell’intersezione con via Roma.

