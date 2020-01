Persiceto ricorda Giulio Regeni a 4 anni dalla sua morte

Sabato 25 gennaio

San Giovanni in Persiceto

ore 19.00 – Piazza del Popolo

ritrovo dei partecipanti all’iniziativa

ore 19.41 – Piazza del Popolo

Accensione delle candele. Questa è l’ora dell’ultimo contatto con Giulio. Saremo di nuovo qui, con una candela in mano per ribadire il nostro impegno a raccontare e ricordare la storia di Giulio fino a quando non sapremo tutta la verità.

Leggeremo una lettera dei genitori di Giulio e scatteremo una foto.

ore 20 – Circolo Arci Akkatà (via Cento)

Chi vorrà potrà fermarsi per una piccola cena a menù tipico (10 €) e partecipare alla serata “Un Milione all’Akkatà” (per prenotazione cena scrivere via whatsapp al 334 6290688).

Iniziativa a cura del Gruppo Amnesty 260 e Circolo Arci Akkatà.

gli organizzatori