Zenerigolo, Lorenzatico, Biancolina: prevista interruzione energia elettrica

Lunedì 20 gennaio e martedì 21 gennaio si verificheranno interruzioni alla fornitura di energia elettrica in alcune vie delle località Zenerigolo, Lorenzatico, Biancolina.

Per poter effettuare lavori di manutenzione sui propri impianti Enel interromperà temporaneamente la fornitura di energia elettrica lunedì 20 gennaio dalle 8.30 alle 13.30 e martedì 21 gennaio dalle 8.30 alle 16 nelle seguenti vie:

via Tassinara: civici da 4 a 6/a, da 6/c a 6/i, da 10 a 12, 12/b, da 14 a 16/a, da 16/c a 18, da 22 a 24, da 24/b a 26, da 26/p a 28/b, da 30 a 36/a, da 38/2 a 40/a,1, 1/b, da 1/p a 13/b, da 13/c a 15/a, da 17/b a 17/c, 25, 25/d, 25/p, da 29 a 29/a, da 31/p a 33/a, da 33/d a 39/a;

via Biancolina: civici da 34/a a 34/b, da 34/p a 40, 40/b, da 40/d a 44/c, 44/e, da 44/p a 46/b, 48, da 52 a 52/b, 54, 58, da 62 a 62/a, da 62/p a 66, 70, 39, da 39/b a 41/a, da 41/p a 45/b, 47, da 51 a 53, 57, da 61 a 65, da 65/b a 69/b;

via Biancolina Vecchia: civici da 4 a 6, 6/x, da 3 a 3/b, 3/p, da 3/x a 7;

via Cento: civici 74, da 74/c a 78/a, da 82 a 84/a, 88, da 88/a, 88/b, 7/d-p, da 75 a 77;

via Samoggia Loreto: civici da 2 a 2/b, da 1 a 1/b, 1/p;

via Zenerigolo: civici da 12 a 12/a, da 11 a 11/a;

via Puglie: civici da 2 a 4, 3, da 3/c a 5;

via Carradona: civici da 2 a 8, 10, da 1 a 9, 11;

via Cavamento: civici da 30 a 34, 33;

via Curtatone: civici da 2 a 6, 3, 7;

via Boschi: civici 6, da 6/b a 8, 7;

via Samoggia vecchia: civici 1, 1/b;

via Samoggia: civico 41;

via Levratica: civico 9;

via Romita 2, 4, 1, 3/x.

Durante i lavori si raccomanda di non utilizzare gli ascensori, in quanto la corrente potrebbe essere riallacciata temporaneamente per prove tecniche.

Per segnalazioni di guasti è possibile rivolgersi al numero verde 803.500; per informazioni sui lavori programmati o interruzioni del servizio inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice presente in bolletta, oppure utilizzare l’App gratuita per smartphone “Guasti e-distribuzione”.

