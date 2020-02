In ottemperanza dell’ordinanza adottata dalla Regione Emilia-Romagna in accordo con il Ministero della Sanità per contrastare la diffusione del Coronavirus, l’Amministrazione comunale avvisa che l’evento previsto per il 27 febbraio presso il Museo Archeologico Ambientale è rinviato a data da destinarsi.

dalla pagina FB del Comune di Anzola