A Persiceto il “Carnevale Ritrovato”

Domenica 16 e 23 febbraio si svolgerà a Persiceto,e nella vicina frazione di Decima, il tradizionale Carnevale storico, caratterizzato dallo “Spillo”, il momento culminante in cui i carri allegorici si trasformano sotto gli occhi del pubblico con uno spettacolo unico e sorprendente. Il programma di quest’anno sarà arricchito dalla presentazione di un raro filmato storico del Carnevale persicetano del 1928, recentemente ritrovato dal Circolo fotografico “Il Palazzaccio”, donato al Comune di Persiceto e restaurato dalla Cineteca di Bologna. Il filmato sarà proiettato in anteprima mercoledì 19 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Persiceto.

Il Carnevale Ritrovato

L’edizione 2020 del Carnevale storico persicetano si arricchisce di un evento straordinario: il fortunato e fortunoso ritrovamento da parte del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” di una antica pellicola con le riprese dei corsi mascherati persicetani del 1928. Una volta ritrovato, il filmato è stato donato, in accordo con l’Associazione Carnevale Persiceto, al Comune che ha poi stipulato con la Cineteca di Bologna una convenzione per ilrestauro e la digitalizzazione di questo documento raro e importantissimo: grazie al lavoro svolto in questi mesi da tutti i soggetti coinvolti, il filmato è stato presentato alla stampa nella mattinata di oggi durante la conferenza di presentazione del Carnevale presso la Cineteca di Bologna. Per l’occasione sono intervenuti Andrea Meneghelli, responsabile Archivio film della Cineteca di Bologna, Alessandro Bracciani, assessore a comunicazione e marketing territoriale del Comune di Persiceto, Andrea Angelini e Sergio Vanelli dell’associazione Carnevale Persiceto, Franco Govoni dell’associazione carnevalesca “Re Fagiolo di Castella” e Loris Fontana del Circolo fotografico “Il Palazzaccio”.

Il filmato è muto e dura circa 15 minuti. La prima parte è dedicata al corso mascherato di domenica 19 febbraio 1928, con riprese dei carri mentre sfilano lungo i viali di circonvallazione e in piazza del Popolo e della carrozza che trasporta Bertoldo e Bertoldino, allora impersonati dai persicetani Gaetano Vignoli e Luigi Parmeggiani. La seconda parte è invece dedicata allo sfarzoso veglione nel Teatro comunale di Persiceto con riprese dei balli, degli abiti e delle maschere. In coda al filmato anche alcune riprese di veglioni di carnevale bolognesi.

La pellicola verrà proiettata al pubblico, in versione integrale e restaurata, e accompagnata con musica dal vivo, mercoledì 19 febbraio alle ore 21 a Persiceto, presso il Teatro Comunale (corso Italia 72) durante l’evento pubblico “Il Carnevale Ritrovato”, che prevede, oltre alla proiezione della pellicola, anche la presentazione del ritrovamento e del restauro. L’ingresso è libero ma su prenotazione (info: Associazione Carnevale Persiceto, 392.7389153).

