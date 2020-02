Ad Anzola e Sala Bolognese è tempo di Carnevale

Anzola dell’Emilia

Sabato 8 febbraio Carnevale di Castelletto di Santa Maria in Strada (partenza dal Centro Amarcord); domenica 9 febbraio apertura della manifestazione con la sfilata dei Carri e delle Maschere in occasione del 21o Carnevale Anzolese.(Piazza Berlinguer, Piazza Giovanni XXIII, Via Goldoni, Via XX Aprile, Via Pedrazzi, Via XXV Aprile, Piazza Berlinguer). Le due sfilate si svolgeranno a partire dalle ore 14.30.

Sabato 15 febbraio “Festa di carnevale” a Le Notti di Cabiria (ore 15.30).

Sabato 29 febbraio “Festa carnevalesca” a cura dell’associazione Didì ad Astra al Centro Educativo di Aggregazione Giovanile “La Saletta” (ore 15.30).

Sala Bolognese

Domenica 9 febbraio sfilata dei carri allegorici a Osteria Nuova; domenica 16 febbraio sfilata a Sala (frazione); domenica 23 febbraio sfilata a Padulle. Dalle ore 14.30 sfileranno i carri allegorici per la 54a edizione del Carnevale dei bambini. Grande gettito di coriandoli, palloni e peluches. E per chi avesse appetito tanti angoli gastronomici con crescentine, piadine, dolci e buon vino.