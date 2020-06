Fiera di Sala Bolognese, appuntamento al 2021

https://www.facebook.com/1483691478/videos/10223255402121701/

…e poi guardi tutti i meteo per vedere se pioverà, perché per la fiera piove sempre, ti chiedi se è tutto pronto, pensi alle piadine, crescentine, fritti e arrosticini che mangerai, alla birra e ai cocktail inventati che berrai, alle chiacchiere, allo stare insieme, alle risate, alle lamentele perché sai che comunque per qualcuno non fai mai bene, pensi al ristorante e speri in tanta gente, pensi a tutti gli spettacoli e ai gruppi che suoneranno e speri che possano piacere, ai fuochi d’artificio, alla pesca della parrocchia, al mercato, al fare tardi, alla colazione della domenica mattina, al motoraduno, agli autoscontri che un giro l’ultima sera non lo vuoi fare…e poi riguardi il meteo e speri!!!

e sai che alla fine di questi cinque giorni sarai un po’ stanco ma felice perché il cuore in questa Fiera ce lo mettiamo in tanti e quest’anno mancherà tutto davvero molto!



Ma non vediamo l’ora di tornare….la Pro Loco vi aspetta il prossimo anno con la 34a edizione della Fiera di Sala Bolognese!



-Chiedo scusa perché in 5minuti di foto non ci stanno tutte le persone, i volontari e amici che collaborano per realizzare la fiera-

dal profilo FB di Elena Mazzetti