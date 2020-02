Coronavirus, Merola ai sindaci: “non si assumano iniziative difformi tra i Comuni”

Il sindaco metropolitano Virginio Merola interviene rispetto alle ordinanze emanate da alcuni Comuni in questi giorni sulle misure precauzionali per arginare il diffondersi del Coronavirus. “Ho inviato ora a tutti i sindaci del territorio metropolitano – spiega Merola – la comunicazione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia. Ribadisco che in questo momento è necessario attenersi alle indicazioni del Ministro e non assumere iniziative autonome difformi tra un Comune e l’altro. Tutti i sindaci sono tenuti a raccordarsi nelle sedi già attive a livello regionale e metropolitano”.

