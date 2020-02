Emilia-Romagna: il Gruppo Alegra protagonista a Fruitlogistica 2020

Mercoledì 5 febbraio a Berlino l’incontro con l’eurodeputato sul futuro dell’ortofrutta protagonista del primo numero del nuovo magazine BuonItalia.

Alegra, Brio e Valfrutta Fresco presenteranno al mercato internazionale le novità e le eccellenze per il 2020: focus su zenzero italiano, pomodoro, pere, mele e kiwi e spazio al progetto etico dell’ananas “Dolcetto”.

Il Gruppo Alegra, espressione dell’eccellenza agroalimentare emiliano-romagnola e nazionale, conferma la propria partecipazione a Fruitlogistica, la principale manifestazione a livello mondiale dedicata al mondo dell’ortofrutta che si terrà a Berlino dal 5 al 7 febbraio. Le tre aziende del gruppo (le romagnole Alegra e Valfrutta Fresco e la veneta Brio) saranno presenti alla kermesse nello spazio gestito da CSO Italy e ICE nel padiglione 2.2 per presentare a buyer, clienti e al pubblico tutte le novità di prodotto, di packaging e sul fronte della filiera attese per il 2020.

La manifestazione internazionale sarà anche il palcoscenico scelto per la presentazione ufficiale del primo numero di BuonItalia, l’innovativo magazine B2B realizzato dal Gruppo Alegra e interamente dedicato agli operatori del settore: 64 pagine di informazione di qualità dedicata buyer e trader nazionali e internazionali, media di settore, mondo della produzione e per tutti gli opinion leader del mondo dell’ortofrutta, dalla politica alle istituzioni. In occasione della presentazione ufficiale, Alegra ha organizzato per mercoledì 5 febbraio alle 17, l’evento “Buonitalia incontra Paolo De Castro: il futuro dell’ortofrutta fra sostenibilità e lotta alle pratiche sleali” che si terrà nello Spazio Eventi ICE-CSO Italy.

L’incontro vedrà sul palco insieme all’eurodeputato De Castro, anche Raffaele Drei, presidente di Valfrutta Fresco e della cooperativa Agrintesa e Roberto della Casa, fondatore di Agroter ed esperto di marketing del settore. I protagonisti si confronteranno su sostenibilità, sfide della produzione, rapporti con la distribuzione anche alla luce della nuova Direttiva Europea che mette al bando le pratiche sleali, cui è dedicato un ampio dossier nel magazine.

L’appuntamento con le eccellenze delle aziende del Gruppo Alegra e con BuonItalia è a Fruitlogistica, dal 5 al 7 febbraio, alla Fiera di Berlino, padiglione 2.2, area A-08.

Ufficio stampa Gruppo Alegra