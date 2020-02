Persiceto: presentazione del libro “Il vento degli altri”

Martedì 11 febbraio, ore 21

Biblioteca Comunale “G.C. Croce”, sezione adulti

Piazza Garibaldi 7 – S.G. Persiceto

“Il vento degli altri“

Presentazione del libro di Silvia Cuttin a cura di Maurizio Garuti, nell’ambito delle delle iniziative per il Giorno del Ricordo (10 febbraio), promosse da Comune di Persiceto, Fondazione Villa Emma, Coop Alleanza 3.0 e Istituto Scolastico Superiore “Archimede”.

La storia prende le mosse dalla città di Fiume nel 1920; in una delle case in stile liberty della città vivono famiglie di diverse identità, cultura e provenienza: italiani, ungheresi, ebrei polacchi, croati; da qui partirà un’appassionante epopea di circa ottant’anni, nel corso dei quali le vicende degli abitanti di via Rossini scorrono parallele a quelle di Fiume, all’inizio corpus separatum del Regno di Ungheria, poi Stato libero prima di diventare italiana, quindi annessa alla Germania, jugoslava e infine croata.

comunepersiceto.it