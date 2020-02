Scrivi una bella storia, diventa Amministratore di Sostegno Volontario

Chi non ha autonomia nella propria vita, ha bisogno di un sostegno concreto. Quell’aiuto concreto ed indispensabile potrebbe essere chiunque di noi, potresti essere tu.

Diventare amministratore di Sostegno Volontario di una persona fragile e priva di autonomia non significa provvedere alla sua assistenza, ma “esprimere la sua voce” supportandola in quegli adempimenti che le consentiranno una migliore qualità di vita, più dignità, diritti.

Ogni persona interessata può offrire la propria disponibilità a ricoprire in maniera spontanea e gratuita questo importante ruolo.

Dal 2011 l’ Istituzione G.F. Minguzzi della Città metropolitana di Bologna è tra i promotori di SOStengo! “Azioni di Valorizzazione in tema di Amministratore di Sostegno “, un servizio che promuovere tra i cittadini la conoscenza della Legge 6/2004 sull’amministrazione di sostegno e fornisce un supporto a coloro che svolgono tale delicato incarico.

Per più informazioni:

Visita la pagina dedicata

Chiama il 051 5288537

Invia una mail a sostengo@cittametropolitana.bo.it

Ufficio stampa Città metropolitana