Spettacolo, Ater Fondazione cerca un nuovo direttore

Ater Fondazione, uno degli enti più importanti a livello nazionale e internazionale per la promozione e diffusione dello spettacolo, cerca un nuovo direttore. L’avviso, per consentire una più ampia partecipazione, è stato prorogato al 17 febbraio.

La selezione per il conferimento di un contratto dirigenziale a tempo determinato avverrà per curricula e sarà effettuata dal Consiglio di amministrazione di Ater Fondazione. Il contratto di lavoro avrà durata di 4 anni dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per ulteriori 4 anni.

Al direttore compete in particolare la direzione gestionale e artistica della Fondazione, cioè la responsabilità generale della programmazione e della gestione di tutte le attività istituzionali della stessa.

Il candidato dovrà essere in possesso di laurea specialistica/ magistrale e di documentate esperienze lavorative maturate in un periodo di almeno cinque anni, anche non consecutivi, con funzioni dirigenziali o di direzione di progetti nel settore della cultura.

Le domande devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata selezioni.ater@pcert.it entro le ore 24 del giorno 17 febbraio 2020. Il modulo è disponibile sul sito della Fondazione all’indirizzo: https://www.ater.emr.it/news.

La Fondazione, senza fini di lucro, deriva dalla trasformazione dell’Associazione “Ater, Associazione Teatrale Emilia Romagna”, si occupa della promozione e diffusione a livello regionale, nazionale e internazionale dello spettacolo nelle sue molteplici forme (teatro, musica, danza, circo, cinema e audiovisivi e attività interdisciplinari). Svolge inoltre la funzione di circuito regionale multidisciplinare, cura la promozione di iniziative culturali attinenti e supporta la promozione anche internazionale delle produzioni di spettacolo della regione.

regione.emilia-romagna.it