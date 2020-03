20 marzo: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusIl nostro Sindaco, Marco Martelli, come ormai consuetudine, rivolge un pensiero ai cittadini, commentando i dati del contagio e le probabili future misure restrittive.Inoltre, esorta i più giovani a diventare guide per le loro famiglie, per i genitori e per i nonni, perché possano salvaguardarsi in questo difficile periodo.#comunecrevalcore