28 marzo: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusAnche questa sera, il nostro Sindaco Marco Martelli condivide con noi i dati di aggiornamento sul contagio del Covid19(che trovate trascritti anche in fondo a questo post) e ci parla di argomenti importanti: i volontari, che stanno aiutando il nostro Paese ed una novità riguardante le mascherine.Infine, ricorda a tutti i cittadini di rispettare le regole, non siamo prossimi alla fine di questo duro periodo, e dobbiamo continuare ad impegnarci.—–Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 28/03/2020.Non è nostra intenzione comunicare dati che non riguardano il Comune di Crevalcore per una forma di rispetto nei confronti dei cittadini di altri comuni che hanno il diritto di essere informati dal loro Sindaco.In questo momento abbiamo 13 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 17 (+2)persone in isolamento fiduciario. Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore