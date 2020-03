Bimbo Tu Onlus: prime donazioni di materiali al reparto COVID-19 del Bellaria

In poco meno di una settimana dall’avvio della raccolta fondi di Bimbo Tu a favore dell’Ospedale Bellaria, la solidarietà e la generosità di tutti hanno permesso all’Associazione di acquistare un ventilatore polmonare e un ecografo palmare portatile, che verranno donati e consegnati al reparto COVID-19 del Bellaria entro i prossimi 10 giorni. Intanto ieri Bimbo Tu ha già recapitato all’ospedale 50 saturimetri.



“Appena abbiamo saputo che il nostro Bellaria, dove noi di Bimbo Tu siamo ormai di casa da oltre 10 anni, sarebbe stato impegnato in prima linea nella lotta al Coronavirus ci siamo sentiti in dovere di avviare una raccolta fondi in suo aiuto, e di interpellare i medici per capire le loro esigenze reali e concrete in termini di materiali e attrezzature”, dichiara Alessandro Arcidiacono, Presidente di Bimbo Tu Onlus.



“Abbiamo subito attivato i nostri contatti e cercato nuovi partner per riuscire a mettere insieme, il prima possibile, tutto il necessario. La risposta è stata rapidissima da parte di tutti, ed è con immensa riconoscenza che dico grazie a tutti loro, perché con il loro aiuto abbiamo già consegnato al Bellaria numerosi materiali e altri sono in arrivo a breve”, prosegue Alessandro Arcidiacono.



“L’Ospedale Bellaria dovrà però continuare a sostenere sforzi importanti per fronteggiare al meglio questa emergenza ed uscirne vittorioso. Per questo abbiamo già intrapreso nuovi accordi con altre importanti realtà del nostro territorio, che nei prossimi giorni ci consentiranno di donare all’ospedale altri materiali e macchinari”, conclude infine il Presidente di Bimbo Tu Onlus.



Per continuare a sostenere il Bellaria, è possibile donare sulla piattaforma Gofundme oppure effettuare un bonifico bancario:



Conto corrente intestato a: ASSOCIAZIONE BIMBO TU ONLUS

IBAN: IT15K 08883 37070 01300 01311 73

Causale: EMERGENZA

