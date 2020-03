Coronavirus. Bernini (FI): “Case di riposo, non si può più attendere. Servono nuove assunzioni”

Le case di riposo stanno vivendo momenti drammatici e difficilissimi. In una struttura del bolognese sono morti cinque anziani positivi al coronavirus e i casi di contagio si contano ormai in diverse residenze della Regione. Rinnovo il mio appello alle Istituzioni affinché vengano tempestivamente attivate nuove assunzioni per queste strutture che devono figurare tra quelle che, in via prioritaria, devono ricevere forniture costanti di mascherine e dispositivi di protezione. Servono anche tamponi a tappeto per il personale e gli ospiti per individuare velocemente gli eventuali positivi e mettere in atto le conseguenti misure di sicurezza. Non si può più attendere, tantomeno rischiare di creare nuovi focolai per l’inaccettabile mancanza delle adeguate protezioni.



Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia