Emergenza Coronavirus. Bernini-Castaldini-Fornasini (FI): “Prorogare scadenza versamenti prima azione per aiutare imprenditori”

“Bene ha fatto il Comune di Ferrara che, con grande tempestività, ha accolto le esigenze di albergatori, operatori del settore del turismo e operatori commerciali in generale prorogando al 15 luglio le scadenze di diversi versamenti, quali l’imposta di soggiorno, la Cosap e l’imposta sulla pubblicità. Anche il Comune di Bologna ha già rinviato alcune scadenze ma ci risulta che all’appello manchi ancora la proroga per il versamento dell’imposta di soggiorno. Più scadenze si rinviano e più si lascia respirare chi è già colpito profondamente nella tenuta stessa dei propri bilanci”, commenta Anna Maria Bernini, presidente dei Senatori di Forza Italia.

“Chiediamo di sapere, con urgenza, se il Comune di Bologna abbia già valutato o stia valutando la proroga del versamento dell’imposta di soggiorno dovuta dagli albergatori – prosegue Valentina Castaldini, consigliera regionale di Forza Italia -. A Ferrara non c’è stata alcuna esitazione e chiediamo che anche a Bologna si dia un segnale tangibile e concreto della presenza delle Istituzioni in questa fase drammatica per la nostra economia. Il settore turistico è in ginocchio, non rinviare tale scadenza sarebbe inammissibile”.

“La situazione legata all’emergenza sanitaria – sottolinea l’assessore al Turismo del Comune di Ferrara Matteo Fornasini – sta creando impatti fortemente negativi, in particolare per il settore turistico, con disdette che ormai vanno avanti dal mese di gennaio. Tutte le attività commerciali stanno registrano importanti riduzioni degli introiti e come amministrazione abbiamo il dovere di fare quanto è nelle nostre competenze per aiutare gli imprenditori già strozzati da drastiche misure emergenziali”.

Ufficio stampa Sen. Anna Maria Bernini