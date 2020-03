Fantateatro, la settimana in scena su YouTube

A seguito della sospensione di tutti gli spettacoli, date le misure disposte per contrastare il diffondersi del Coronavirus sull’intero territorio nazionale, Fantateatro prosegue con l’iniziativa culturale avviata il 5 marzo, per continuare a incantare, con le sue sorprendenti e colorate storie, i bambini attraverso il web.

Per tutto il mese di marzo, in programma un palinsesto con ben 24 spettacoli sul canale YouTube “FantaTeatro Official”: due appuntamenti dal mercoledì al venerdì alle ore 16 e alle ore 21, uno il sabato alle ore 16 e uno la domenica alle ore 11.



Per questa settimana, otto nuovi appuntamenti sul web: si parte mercoledì 18 marzo alle ore 16 con “Ulisse”, portato in scena in un adattamento per tutte le età, dinamico e coinvolgente; alle ore 21 è invece la volta di “Cyrano de Bergerac”, una storia che appassiona intrecciando ironia, divertimento e tragedia, pur restando fedele alla trama dell’opera, restituita con freschezza e attualità. Giovedì 19 marzo alle ore 16 arriva “Pollicina”, fiaba dalle forti implicazioni ambientali, in cui la protagonista si scontra con gli aspetti più oscuri della natura in un viaggio alla ricerca del suo posto nel mondo; in programma alle ore 21 l’“Orlando Furioso”, che ci conduce nell’atmosfera fantastica e irreale descritta da Ariosto, con battaglie, duelli, fate, maghi e castelli incantati.

Il weekend inizia alle ore 16 di venerdì 20 marzo con “Gulliver”, una saga avvincente e piena di sorprese, che induce lo spettatore a porsi nei panni dell’altro; alle ore 21 appuntamento con l’“Iliade”, uno spettacolo che mantiene il maestoso stile narrativo, le vicende e i personaggi, dando occasione allo spettatore di godere appieno della grandiosità di questo componimento senza tempo. Sabato 21 marzo tutti online alle ore 16 per “Fantafavole show”, mentre domenica 22 marzo alle ore 11 ci aspetta “La regina carciofona” e la sua storia: Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino; per una sciocca discussione tra i due regni scoppia una guerra a suon di frutta e verdura. L’intelligenza e la tolleranza riescono però a far tornare la pace e a insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici.

Questi i prossimi appuntamenti:

Mercoledì 25 marzo: alle ore 16 “Pocahontas”, alle ore 21 “La locandiera”;

Giovedì 26 marzo: alle ore 16 “I tre moschettieri”, alle ore 21 “Giallo a Broadway”;

Venerdì 27 marzo: alle ore 16 “La bella e la bestia”, alle ore 21 “Le allegre comari di Windsor”;

Sabato 28 marzo: alle ore 16 “Il brutto anatroccolo”;

Domenica 29 marzo: alle ore 11 “Fantafavole show 2”.

Ufficio stampa Fantateatro