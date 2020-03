“Insieme Connessi”: lezioni digitali, intrattenimento e momenti ludici nel nuovo palinsesto sulle piattaforme regionali

L’avvio delle trasmissioni su Lepida TV e su YouTube è previsto per oggi, martedì 24 marzo. Online e sul digitale terrestre (alle 11 e in replica alle 16) è possibile acquisire nuove competenze digitali attraverso un nuovo palinsesto a carattere formativo, educativo, divulgativo e di intrattenimento, con contenuti e risorse pensati per svariate tipologie di destinatari.

Tra gli altri, si potranno seguire lezioni sull’utilizzo delle tecnologie per finalità di business, rivolte ai professionisti e alle piccole realtà imprenditoriali; pillole informative sull’utilizzo degli strumenti digitali, per comunicare a distanza con i propri affetti, o acquistare online, destinati in particolar modo alle persone meno avvezze all’uso di questi strumenti; o ancora contenuti utili ad acquisire conoscenze pratiche per relazionarsi a distanza con le pubbliche amministrazioni, cosa quanto mai utile nel momento in cui diventa fondamentale evitare di affollare gli uffici. Accanto a ciò, non mancheranno contenuti di stampo più ludico e a carattere di svago: ad esempio per curare il proprio benessere personale o imparare a fare cose divertendosi.

L’iniziativa è della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività promosse con l’Agenda Digitale Regionale (ADER), e si intitola “Insieme Connessi. Competenze e contenuti digitali per connettere le persone che vogliono apprendere, scoprire e socializzare anche #restandoacasa”.

Il palinsensto

L’offerta è di un “palinsesto partecipato”, in piena sintonia con le logiche di condivisione che ispirano l’intera iniziativa, grazie al contributo di imprese, professionisti, persone fisiche, associazioni, scuole, università, amministrazioni pubbliche e svariate categorie di altri soggetti. Con uno specifico avviso pubblico, l’invito loro rivolto è di proporre contenuti e risorse che permettano di alimentare e arricchire progressivamente i programmi, di modo che possano essere sempre più le opportunità e gli strumenti a disposizione per imparare, anche a distanza, e sentirsi in questo modo più vicini.

I primi programmi sono partiti grazie alle tante prime adesioni pervenute. I contenuti sono accessibili su svariati strumenti di comunicazione online e digitale della Regione Emilia-Romagna. Sul sito dell’Agenda Digitale, all’indirizzo https://digitale.regione.emilia-romagna.it/insieme-connessi sarà possibile informarsi su tutte le iniziative in programma e accedere all’avviso pubblico per la diffusione dei contenuti mentre sul sito www.lepida.tv e sui canali Youtube e 118 del digitale terrestre (5118 di Sky) di Lepida saranno trasmessi gli appuntamenti in palinsesto. La diretta sarà disponibile anche sul profilo Facebook di ADER.

Operativamente, il progetto Insieme Connessi è promosso dallo staff di coordinamento di ADER con la collaborazione tecnica e organizzativa di Lepida ScpA e ART-ER (Attrattività Ricerca Territorio Emilia-Romagna).

regione.emilia-romagna.it