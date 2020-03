Le interviste di CBN: Daniela Pisciotta, in arte IsaJ

“Le cose non succedono da sole” sembra essere questo il messaggio scaturito dall’intervista a ISAJ che abbiamo incontrato al suo rientro dal “Casa Sanremo Tour”. Daniela Pisciotta, in arte ISAJ, è una giovane cantautrice che vive a Sala Bolognese (gestisce un’attività commerciale a San Giovanni in Persiceto) e quest’anno è stata tra gli artisti che hanno partecipato a quella che viene definita l’area hospitality del Festival della Canzone Italiana: “Casa Sanremo”.

Come nasce la sua passione per la musica?

Ho iniziato a cantare a 16 anni nelle orchestre delle sale da ballo e, praticamente da allora, in ambito artistico sono ISAJ. Per me la musica non è solo canto, ma è anche scrivere testi. Motivo per cui, qualche anno fa, ho deciso di seguire delle masterclass con i grandi autori della musica italiana per migliorare il mio stile di cantautrice, in particolare nella composizione dei brani musicali.

Nel corso degli anni com’è cambiata la tua passione?

Diciamo che, proprio in questi due ultimi anni mi sono decisa a seguire la mia vocazione artistica con maggiore slancio, nella consapevolezza di non voler sprecare nessuna occasione. E così ho scelto di provare diverse strade percorribili per arrivare a realizzare il mio sogno: vivere di musica. Ho iniziato così a partecipare a vari tipi di Talent e Concorsi canori, per mostrare e “misurare” il mio talento, inaugurando una nuova fase della mia vita. Anche perché, nella mia idea, per realizzare ciò che desideri devi metterti in gioco, impegnarti e dimostrare ciò che sai fare… ed è quello che sto facendo!

Ci racconti questo tuo momento di maggiore impegno artistico?

È stato un percorso, a più riprese, dove ogni esperienza mi ha come spinta e motivata ad andare avanti… Ad esempio al primo Talent cui ho partecipato sono riuscita ad arrivare in finale dove, a valutare gli artisti in gara, c’erano giudici del calibro di Mara Maionchi e Antonio Vandoni (Direttore Ra-dio Italia). E ciò ha sortito l’effetto di un’apripista. Successivamente ho partecipato al Tour Music Fest (categoria cantautori) con il mio brano inedito “Una valigia di cose” sono arrivata tra i primi 10 su 20.000 iscritti. Poi è stata la volta del programma All Together Now (Show musicale di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax) dove ho interpretato il brano di Loredana Bertè “E la luna bussò”. Dopo ancora ho partecipato InCanto Summer Festival con l’inedito “Week end a Portorico” accompagnata dall’Orchestra sinfonica della Scala di Milano.

In pratica ho partecipato a 9 tra Concorsi canori e Talent in due anni! Sono state esperienze diverse tra loro, ma (a conti fatti) utilissime, che mi hanno permesso di conoscere meglio il mondo dello spettacolo e degli artisti in generale.

Poi arriviamo all’esperienza più recente di “Casa Sanremo Tour”, com’è andata?

Sì, diciamo che per Sanremo “l’ho presa larga”… nel senso che inizialmente mi ero iscritta per partecipare a Sanremo Giovani ma poi, non potendovi rientrare per il limite di età previsto (36 anni), sono passata al concorso ufficiale di “Casa Sanremo” dedicato alla musica emergente: Casa Sanremo Tour. Qui, tra gli oltre 1500 artisti selezionati siamo arrivati in 60 a partecipare al programma che si è svolto a Sanremo dal 3 all’8 febbraio in concomitanza con il Festival della Musica Italiana. In questo contest, molto variegato e ricco di proposte, ho portato il mio brano “Scriverai il mio nome”, di cui ho curato sia testo che musica. È stato come vivere un’esperienza unica! Si è trattato di una vera gara canora in affiancamento al Festival, che ha visto schierati in giuria: Maria Teresa Ruta, Roberto Zapp, Vince Tempera, Devis Paganelli… Per me è stata una gioia immensa arrivare fino alla serata del sabato, tra gli 8 finalisti, dove mi sono aggiudicata il secondo posto!

Quali consigli ti sentiresti di dare a chi intendesse iniziare un percorso artistico di cantautore e quali sono i tuoi progetti futuri?

Questo tipo di esperienze sono importanti perché permettono di conoscere tante persone per confrontarsi e, chissà, magari, anche poter creare collaborazioni in ambito artistico. A chi inizia, però, consiglierei di tenere gli “occhi ben aperti” perché di concorsi ne esistono veramente tanti e le truffe sono dietro l’angolo! E poi sapere che bravura, talento e personalità non bastano, contano anche altri fattori… come, ad esempio, curare la propria immagine sui social network…

Progetti futuri? Ho già diversi brani “pronti” che attendono di essere incisi e lanciati… ma servono soldi ovviamente! Nel frattempo vado avanti, nel mio piccolo, e vi anticipo che mi rivedrete presto – anzi prestissimo – sugli schermi in TV… quindi seguite i miei canali social (Facebook: IsaJ e Instagram: IsaJsinger), per rimanere aggiornati sulle ultime novità!

Laura Palopoli