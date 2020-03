Nuovo Coordinamento per la Sezione Volt Bologna

Le Elezioni del Nuovo Coordinamento della Sezione di Volt Bologna partito paneuropeo, presente in tutto il territorio europeo hanno indicato, quali nuove rappresentanti, due volti femminili EMMA BACCI e SILVIA SPINELLI.

Un partito giovane che non ha avuto necessità di ricorrere alle quote rosa.

Silvia e Emma, da oltre un anno, sono impegnate sul territorio: “Inclusione, lavoro, sostenibilità sono solo alcuni dei temi sui quali stiamo lavorando e lavoreremo” – affermano – “Il nostro approccio paneuropeo serve a ricercare efficacemente soluzioni concrete alle sfide presenti e future. Cambiamenti climatici, diseguaglianze economiche, immigrazione, conflitti internazionali, terrorismo, l’impatto della rivoluzione tecnologica sul lavoro. La situazione difficile che stiamo vivendo ora a causa del COVID – 19 ci dimostra come ci sia necessità di una visione globale, condivisione di pratiche e cooperazione europea per riuscire a gestire questa crisi così come altri problemi nazionali e locali”.

Così il coordinatore uscente Gianluca Guerra:”sono entusiasta dei risultati di questo esperimento di democrazia interna. Sono sicuro che la nuova leadership imprimerà nuova forza al progetto ambizioso di Volt per la nostra città. Non potevamo sperare in guide migliori per le sfide che ci aspettano nei prossimi mesi”.

