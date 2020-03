Vicinelli: a Sant’Agata non ci sono casi accertati positivi

Ritengo opportuno fare chiarezza in merito ad alcune voci che circolano rispetto alla notizia di eventuali contagi a Sant’Agata Bolognese. Sono a tal proposito a precisare che, stando all’ultimo Report dell’Ausl (del 16 marzo), sul nostro territorio NON CI SONO CASI ACCERTATI POSITIVI.

Ma abbiamo l’evidenza solo di 1 persona in quarantena fiduciaria.

Preciso inoltre che, qualora mi pervenissero in via ufficiale altre notizie in merito, sarà mia premura informare tempestivamente la cittadinanza.

In questa fase mi preme ricordare l’importanza di attenersi:

– ai comunicati ufficiali

– al massimo rispetto delle normative.

Un caro saluto a tutti.

dalla pagina FB di Giuseppe Vicinelli – sindaco di Sant’Agata Bolognese