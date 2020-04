28 aprile, le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNel video di questa sera del nostro Sindaco Marco Martelli, diversi aggiornamenti tra cui: apertura mercato per banchi alimentari, nuova distribuzione di mascherine, diffusione dei dati sulla distribuzione avvenuta dei buoni pasto.Inoltre ecco i consueti dati di aggiornamento del contagio:🛑🛑Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 28/04/2020. In questo momento abbiamo 28 (+1) pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 19 (-8) persone in isolamento fiduciario in sorveglianza.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure manifestare sintomi lievi. Guariti 9 (+1)Deceduti 4A questi vanno aggiunte una serie di persone che sono rimaste in quarantena pur non avendo mai manifestato sintomi , ma solo per essere venuti a contatto con pazienti positivi .#comunecrevalcore