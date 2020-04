9 aprile: le parole del sindaco di Crevalcore

#coronavirusNel video di questa sera, il nostro Sindaco Marco Martelli, oltre all'ormai consueto aggiornamento sui dati di contagio, introdurrà un'importante modifica per la distribuzione delle mascherine di domani.🛑🛑 Aggiornamento covid-19 nel Comune di Crevalcore al 09/04/2020In questo momento abbiamo 20 pazienti che risultano positivi al Covid-19.Sempre ad oggi abbiamo 7(+1) persone in isolamento fiduciario.Ricordiamo ancora che le persone in isolamento fiduciario possono essere positivi asintomatici oppure sono in isolamento perché venuti a contatto con pazienti positivi al covid-19.#comunecrevalcore