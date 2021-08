29 agosto, il punto sull’hub di via Armaroli a Calderara

53 accessi liberi questa mattina. Un ottimo risultato a conferma che adesso offrire modalità di accesso flessibile facilita i cittadini e le cittadine che devono ancora vaccinarsi.

Ricordo che anche domattina (lunedì 30 agosto) chi vorrà (dai 12 anni in su) potrà accedere senza prenotazione all’hub di via Armaroli 15 a Calderara.

Sempre domani comunicheremo una nuova iniziativa per la quale abbiamo lavorato insieme al Distretto Sanitario Pianura Ovest e che in settimana restituirà una importante opportunità per chi ancora deve vaccinarsi.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone