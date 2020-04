Anzola: disponibili i buoni spesa per le persone e le famiglie in difficoltà economica

Sono disponibili i Buoni Spesa per le persone e le famiglie in difficoltà economica. I Buoni sono destinati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità

Possono presentare richiesta per sè e per il proprio nucleo famigliare, i residenti ad Anzola, o i domiciliati con regolare contratto di locazione, che a causa della sospensione o della limitazione delle attività, hanno un reddito mensile inferiore al valore massimo indicato nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/…/BUONI-SPESA-per-….

L’IMPORTO MASSIMO MENSILE DEL BENEFICIO è di 100 € a persona per un massimo di 500 € a famiglia

La domanda va presentata con il MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE scaricabile dal sito internet (PDF compilabile) del Comune a questo indirizzo http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/…/BUONI-SPESA-per-…

L’autocertificazione inviata via mail a comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it o firmata digitalmetne o allegando una immagine del documento di identità del dichiarante.

Per INFORMAZIONI E ASSISTENZA telefonare allo 051.650.2127 dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Le domande verranno esaminate in base all’ordine di ricezione.

Il Fondo è costituito da 65.331,17 euro assegnati dalla Protezione Civile e da donazioni di cittadini e imprese, che ringraziamo di cuore per l’aiuto dì+che danno alla comunità, effettuate sul conto corrente del Comune IT74Q0306902477100000046017 con la causale Emergenza coronavirus – Sostegno alle persone in stato di bisogno – Donazione ai sensi dell’articolo 2 comma 3 dell’Ordinanza 658 del 29/03/2020 per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

dalla pagina Fb del Comune di Anzola