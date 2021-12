Incidente ad Anzola, muore un 74enne

Incidente mortale lo scorso martedì 30 novembre sulla via Emilia all’altezza di Anzola dell’Emilia, una Ford Fiesta e due Volvo sono rimaste coinvolte in un grave incidente stradale, scontro che ha provocato il blocco della carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

Nell’impatto era rimasto incastrato tre le lamiere P. F, 74 anni, residente ad Anzola; successivamente trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna, l’uomo è poi deceduto all’arrivo nel nosocomio a causa delle gravi ferite riportate.