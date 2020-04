Calderara, il punto sui buoni spesa

Alla data del 15 aprile questi i numeri:

➡️ numero domande ricevute: 200

➡️ numero domande ammesse: 109

➡️ numero domande scartate: 91

➡️ numero buoni riconosciuti: 1.300

➡️ numero cittadini cui sono stati riconosciuti i buoni: 325 (120 euro a persona)

➡️ somme impegnate ad oggi: 39.000 euro (euro 30×1300)

Ricordo che vi è tempo, per chi non l’ha ancora fatto, di presentare domanda fino al 18 aprile.

Qui le istruzioni e il modulo:

http://www.comune.calderaradireno.bo.it/…/ecco-i-buoni-spes…



Grazie mille e un plauso ai servizi sociali ed ufficio anagrafe per l’importante ed attento lavoro.

dal profilo Fb di Giampiero Falzone, sindaco di Calderara