A Calderara di Reno compare dossoman, emulo di fleximan

Si osanna #fleximan come fosse un eroe. Aumentano i casi di emulazione in Italia, anche per i dossi e si osannano questi individui come se avessero fatto l’impresa dell’anno.

Non stiamo bene, e se noi siamo i riferimenti dei nostri piccoli siamo messi abbastanza male nel non capire che non si tratta di eroi, ma di vandali che compiono reati, seri, di danneggiamento.

Scusate il tono, ma quando ci vuole ci vuole. L’imbecille di turno stavolta di #dossoman (o #imbecilleman per essere giusti) lo abbiamo anche a #Calderara visto quanto fatto in via Rizzola Levante. Spero non abbia figli, perché non voglio immaginare che esempio educativo possa essere.

I dossi sono stati installati, lo ripeto, su richiesta dei cittadini delle vie interessate e dopo assemblee pubbliche. Sono a norma (e ci mancherebbe pure) e si sentono se chi guida va veloce, lo ammetto, ma se ci si ferma, si attraversa il dosso a velocità bassa, non danno alcun fastidio, d’altra parte non a caso si chiamano dissuasori di velocità.

Si potevano evitare? Certo, se ci fosse stata la corretta velocità ma evidentemente il fatto che diano fastidio è la conferma che in quei tratti si andava veloce, e che adesso non si ha la pazienza neppure di rallentare per passare un dosso.

Bene ma non benissimo.

All’emulatore #dossoman dico pure che sono stati avvisati i Carabinieri e che da parte nostra ripristineremo tutto. Agli altri che lo applaudono o scrivono sui social post di gratitudine ed incitamento, ricordo che anche loro stanno commettendo un illecito penale, si chiama apologia di reato.

Concludo con questa mia riflessione che spero possa spiegare questo fenomeno assurdo osannato come un eroe, un giustiziere, il Robin Hood dei nostri tempi. Peccato che, come ha scritto già qualcuno, Robin Hood rubava ai ricchi per dare ai poveri, Fleximan o adesso dossoman rubano vite. Non c’è nulla di eroico in quello che sta facendo ma rappresenta il nuovo simbolo dell’egoismo in una società che, passo dopo passo, perde l’empatia e il rispetto per la vita e la sicurezza altrui.

dal profilo Fb Giampiero Falzone