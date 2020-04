Differimento data Consiglio dell’Unione Terred’Acqua

La convocazione del Consiglio dell’Unione Terred’Acqua prevista per Mercoledì 29 Aprile 2020 ore 19,00 in modalità telematica (videoconferenza) è stata differita ad altra data.

Si informano i sigg.ri Consiglieri che, come anticipato per le vie brevi, la seduta consiliare, già convocata per il giorno 29 aprile 2020, sarà differita ad altra data da definirsi e che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Il Presidente del Consiglio

dell’Unione Terred’Acqua

Carmela Epifani