Fratelli d’Italia: “Comune di Bologna sanifichi strade secondo indicazioni dell’Istituto Superiore Sanità”

Mentre l’Istituto Superiore della Sanità, relativamente alla disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane, con il rapporto n. 7/2020 raccomanda a tutti gli Enti Locali di procedere alla pulizia delle strade con acqua o con acqua e detergenti convenzionali assicurandosi, però, di evitare la produzione di polveri e aerosol, il Comune di Bologna continua ad eseguire la pulizia delle strade mediante un servizio che si basa sul binomio spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato contribuendo, pertanto, a dare vita alla produzione di quelle polveri che lo stesso ISS chiede che venga accuratamente evitato al fine di eliminare qualsiasi rischio di potenziale esposizione al virus, per gli operatori e per la popolazione, attraverso il risollevamento e il rilascio di polveri e aerosol generati dalle operazioni di pulizia delle strade.

Pertanto, visto che più volte è stato riferito in sede di Consiglio Comunale come il Comune di Bologna abbia fatto, sin da subito, la scelta di ascoltare ogni indicazione delle autorità sanitarie circa le azioni efficaci da intraprendere per contrastare la diffusione del Coronavirus, chiediamo che, sin da subito, si proceda ad una sanificazione delle strade bolognesi mediante strumenti che evitino l’effetto aerosol che comporta potenziali rischi per la salute degli operatori addetti a lavaggio e per i cittadini.

Il Comune di Bologna, pertanto, predisponga subito un piano di sanificazione delle strade cittadine che si conformi alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità la cui funzione principale, giova ricordarlo al Sindaco e alla Giunta, è la promozione e tutela della salute pubblica nazionale.



On. Avv. Galeazzo Bignami, Deputato FdI

Avv. Marco Lisei, Capogruppo FdI Regione Emilia-Romagna

Avv. Francesco Sassone, Capogruppo Consiglio comunale FdI Bologna

Graziella Tisselli, Consigliere comunale FdI Bologna