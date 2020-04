Persiceto: mascherine e gel igienizzante in distribuzione alla cittadinanza

Il Comune di Persiceto questa martedì 14 aprile ha avviato la distribuzione tramite il servizio postale di un kit composto da una mascherina protettiva e cinque bustine di gel igienizzante, che nei prossimi giorni arriveranno nelle abitazioni di tutte le famiglie. Le mascherine sono state inviate al Comune dalla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna mentre le bustine igienizzanti sono state gentilmente donate da una ditta privata.

Ricordiamo le modalità di utilizzo e le precauzioni igieniche da adottare per indossare la mascherina.

Modalità di vestizione:

Togliere ogni monile e oggetto personale

Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica

Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri

Indossare la mascherina

Modalità di svestizione:

Evitare qualsiasi contatto tra la mascherina potenzialmente contaminata e il viso,

le mucose o la cute

le mucose o la cute Rimuovere la mascherina maneggiandola dalla parte posteriore o dagli elastici

Praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone

Le mascherine vanno smaltite nei rifiuti indifferenziati

Le mascherine facciali consegnate nascono come monouso, ma in questo contesto di emergenza, fino a quando non saranno disponibili in maggior quantità è possibile il riutilizzo, sotto determinate condizioni: le mascherine non devono essere scambiate fra le persone, dopo l’utilizzo per alcune ore possono essere riposte/appese in luogo pulito e riutilizzate il giorno successivo (eventualmente previa disinfezione con alcool), devono rimanere nel contesto domestico/familiare e non essere utilizzate come dispositivo nei luoghi di lavoro.

